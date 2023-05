LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Francesca Milani supera il primo turno! Tra poco Scutto

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03: Secondo shido per11.02: Uno shido a testa 11.00: La tedesca Menz elimina la svedese Babulfath ed è il momento di Assunta10.59: Il coreano Jeon batte il francese Revon ed è l’ultimo qualificato per i sedicesimi 10.57: Il tagiko Jumayev batte il costaricense Sancho e si qualifica per i sedicesimi 10.56: Assuntasta per scendere sul tatami 2 contro la spagnola Lapuerta Comas 10.54: Tutto facile per la giapponese Tsunoda che elimina la statunitense Laborde ed è la prima a qualificarsi per gli ottavi della -48 kg 10.53: Così i sedicesimi di finale della categoria -48 kg: Boukli (Fra)-Martinez Abelenda (Esp), Kodnarova (Cze)-Esposito (Mlt), Koga (Jpn)-Guo (Chn),(Ita-Salens (Bel), Nikolic (Srb)-Kurbonova (Uzb), ...

... con il supporto organizzativo della Pgf, per "Sport Is" ricordando Fabio Falchetti", la ... dall'artistica alla ritmica, dal wushu al, dall'attività funzionale a quella posturale, dallo ..., atletica e calcio a 5), Casa e Lavoro A.p.s. (calcio a 5), Ass. Club Integriamoci (calcio a ... La manifestazione per le scuole "Sport Is/Life - Ricordando Fabio Falchetti" è già iniziata ...... Asd Arcieri Balestrieri Cento (tiro con l'arco), Format Ferrara Asd (, atletica e calcio a 5), ... per le scuole Sport Is/Life " Ricordando "Fabio Falchetti" è già iniziata da un paio di ...

LIVE Judo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Scutto e Milani cercano il podio, 1° turno durissimo per Pantano OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orari, Programma Tv e streaming odierno del Mondiale di Judo a Doha - Il calendario dei Mondiali di Judo a Doha - I tabelloni degli azzurri - Le favorite gara ...La lunga attesa sta per finire e tra poche ore comincerà la prima giornata dei Campionati Mondiali di judo 2023, in programma alla ABHA Arena di Doha (in Qatar). Day-1 subito intenso per l'Italia, che ...