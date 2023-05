LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Assunta Scutto si tinge di bronzo nei -48 kg!

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.21 E’ ora il momento della Finale per l’oro nei -48 kg tra la giapponese Tsunoda e la forte francese Boukri. 17.19 Una prestazione di grande autorevolezza della ragazza napoletana che ha saputo trovare in questo match la sintesi perfetta del suo eccellente talento. 17.17 E’ FINITA!!!! Bravissima Susya 21 anni vince il secondomondiale consecutivo nella categoria dei -48 kg. Medaglia strameritata dell’azzurra, che ha letteralmente dominato la kazaka Abuzhakynova. Brava davvero Susy. 17.16 Ci prova ancoraa ribaltare la sua avversaria, molto dinamica la napoletana. 17.15 Shido per la kazaka vista la sua passività. 17.15 Ci prova con una proiezione, nel tentativo di ribaltare la kazaka. Peccato! 17.15 Mancano 2? ...

LIVE Judo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Scutto e Milani cercano il podio, 1° turno durissimo per Pantano OA Sport

