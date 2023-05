LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Assunta Scutto regala il bronzo all’Italia nei -48 kg!

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.17 E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 18.16 Si conclude questa prima giornata deidia Doha. L’Italia può festeggiare ildi Susynei -48 kg: l’azzurra, a 21 anni, ha ottenuto il secondo podio consecutivo iridato, dopo quanto accaduto a Tashkent l’anno scorso (). Una conferma dell’altollo già raggiunto dalla giovane napoletana. 18.14 Grande ribaltamento di Garrigos e waza-ari. Niente da fare per l’uzbeko di Baratov, che si deve accontentare dell’argento nei -60 kg. 18.14 Si va al Golden Score in questa Finale per l’oro nei -60 kg. 18.12 Baratov va in presa e non trova il ribaltamento con la sua ...