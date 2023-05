LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Assunta Scutto ora si gioca il bronzo nei -48 kg!

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.10 Per Susyche va in cerca del secondoiridato consecutivo. 17.09 Adesso è il momento della nostrache affronterà l’insidiosa kazaka Abuzhakynova 17.08 Splendida proiezione di Koga a stupire Pont e ippon diretto della nipponica che conquista quindi ilmondiale. 17.07 Koga sempre molto pericolosa che ha cercato di proiettare a terra la francese e porre fine al confronto. 17.07 Mancano 2:23 al termine e Koga sembra gestire in maniera abbastanza agevole il match. 17.06 Koga cerca di mettere sotto pressione Pont, in cerca dell’azione risolutiva di questo incontro. 17.05 Splendido ribaltamento di Koga che ha colto di sorpresa Pont, realizzando il waza-ari. 17.04 Iniziato il match tra Koga e ...

LIVE Judo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Scutto e Milani cercano il podio, 1° turno durissimo per Pantano OA Sport

L'Italia resta in corsa per una medaglia al termine dei quarti di finale della categoria -48 kg femminile in occasione dei Campionati Mondiali di judo 2023, che si stanno disputando alla ABHA Arena di ...Tutto pronto per i campionati del mondo di judo, in programma da domenica 7 maggio in Qatar. Mondiali caratterizzati sicuramente dall’ammissione di atleti russi e… Leggi ...