LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Assunta Scutto in finale per il bronzo! Final block dalle 17 00

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.42: Per il momento è tutto, appuntamento alle 17.00 per ilcon il primo assalto alle medaglie del contingente italiano 14.39: Laper l’oro della categoria -48 kg sarà Tsunoda (Jpn)-Boukri (Fra). Lei per il bronzo:(Ita)-Abuzhakynova (Kaz) e Koga (Jpn)-Pont (Fra) 14.39: Ladella categoria -60 kg sarà Baratov (Uzb)-Garrigos (Esp). Lei per il bronzo: Sardalashvili (Geo)-Verstraeten (Bel) e Takato (Jpn)-Lee (Kor) 14.38: Lo spagnolo Garrigos batte al golden score il giapponese Takato e conquista la14.37: L’uzbeko Baratov è il primoista della categoria -60 ...