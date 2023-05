LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Assunta Scutto dà la caccia al bronzo nei -48 kg! Dalle 17 00 il via del Final Block

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.47sarà la seconda a salire sul tatami dell’ABHA Arena di Doha (in Qatar), affrontando Abuzhakynova con il medesimo spirito che l’ha caratterizzato nel corso dei primi incontri della propria Pool. 16.45 In perfetta parità il bilancio dei precedenti, con una vittoria a testa nei due scontri diretti ufficiali andati in scena nel circuito maggiore. L’azzurra ha avuto la meglio però nel confronto più recente e importante, ovvero lo spareggio per il terzo posto al World Masters 2022 dello scorso dicembre a Gerusalemme. 16.42 Dimostrazione di forza davvero notevole per la campionessa mondiale juniores del 2021, che a questo punto sfiderà nel pomeriggio la temibile kazaka Abiba Abuzhakynova. 16.39 La ventunenne napoletana, allieva di Gianni Maddaloni, si è imposta ai ripescaggi sulla ...

LIVE Judo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Scutto e Milani cercano il podio, 1° turno durissimo per Pantano OA Sport

L'Italia resta in corsa per una medaglia al termine dei quarti di finale della categoria -48 kg femminile in occasione dei Campionati Mondiali di judo 2023, che si stanno disputando alla ABHA Arena di ...Tutto pronto per i campionati del mondo di judo, in programma da domenica 7 maggio in Qatar. Mondiali caratterizzati sicuramente dall’ammissione di atleti russi e… Leggi ...