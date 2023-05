LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | quattro fuggitivi | gruppo stabile a 2? 75 km al traguardo

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE15.49 Per i battistrada inizia la salita di Ripa Teatina: 1,9 km al 5,8% di pendenza media. 15.47 Foratura per Alex Baudin della AG2R Citroen Team nel. 15.45 Gandin è passato ancora al comando alvolante. A Chieti il distacco delè due minuti esatti. 15.44 Al termine della discesa da Chieti ci sarà il GPM di quarta categoria di Ripa Teatina. 15.42 Tutto tranquillo nel: nessuna azione e corsa che rimane piuttosto amorfa. 15.40 80 chilometri alla conclusione: procedono regolari icorridori davanti e a breve si daranno battaglia per ilvolante. 15.37 Superate le tre ore di ...

2a Tappa : Teramo - San Salvo, 202 km Situazione in classifica Gandin. Bais. Lapeira. classifica completa km SITUAZIONE IN GARA 79 alla fine Quattro in fuga, secondo gruppo a

