LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | quattro attaccanti | gruppo a 1’30” a 100 km dall’arrivo

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE15.10 Volata anche nelal traguardo volante, Gaviria e Pedersen non hanno spinto. 15.09 Meno di 100 chilometri alla conclusione! 15.07 Gandin attacca e passa per primo al traguardo volante di Pescara. 15.05 Torna intorno ai due minuti il margine tra: distacco che rimane stabile. 15.03 Ifuggitivi sono sempre Paul Lapeira (AG2R-Citroen), Thomas Champion (Cofidis), Mattia Bais (Eolo-Kometa) e Stefano Gandin (Team Corratec). 15.00 Un corridore a testa davanti messo dalle squadre dei velocisti per non spendere troppe energie che saranno preziose per il finale. 14.58 Ripreso Alessandro Verre dal: ...

LIVE Giro d'Italia, la 2ª tappa Teramo-San Salvo: cinque in fuga dall'inizio La Gazzetta dello Sport

Remco Evenepoel ha vinto la prima tappa del 106esimo Giro d'Italia. Il ciclista belga campione del mondo in carica si è guadagnato la maglia rosa percorrendo i 19,6 km che separano le città abruzzesi ...