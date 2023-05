LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | poderosa volata vincente di Jonathan Milan! La caduta penalizza qualche favorito

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE17.44 Ricorderete cheMilan è campione olimpico in carica con il quartetto su pista. 17.42 19? di ritardo per Vine, Haig, Geoghegan Hart, Pinot. Laha mietuto vittime importanti in ottica classifica generale. 17.41 Milan è l’ottavo vincitore dipiù giovane aldal 2000. Ha 22 anni e 218 giorni. 17.40 L’ordine d’arrivo delladi: 1 MILANBahrain – Victorious 180 80 – 2 DEKKER David Team Arkéa Samsic 130 50 – 3 MARIT Arne Intermarché – Circus – Wanty 95 35 – 4 GROVES Kaden Alpecin-Deceuninck 80 25 – 5 MAYRHOFER Marius Team DSM 60 18 – 6 ACKERMANN Pascal UAE Team ...