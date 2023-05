LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | percorsi meno di 40 chilometri | gruppo a 3’30”

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE13.33 Poco vento laterale che non dà noia ai corridori, temperatura intorno ai 22 °C: le condizioni perfette per andare in bicicletta, una giornata di pienissimo sole ad illuminare la secondadel. 13.30 In testa alc’è un uomo della Trek-Segafredo, seguito da un uomo della Alpecin-Deceuninck ed un altro della Movistar. I tre favoriti per la volata, mentre la Soudal-QuickStep di Evenepoel è dietro a riposarsi… 13.27 Fra poco la discesa verso Alba Adriatica, poi quasi quarantacompletamente pianeggianti prima del GPM di Silvi Paese. 13.25 Paul Lapeira (AG2R-Citroen), Thomas Champion (Cofidis), Mattia ...

LIVE Giro d'Italia, la 2ª tappa Teramo-San Salvo: occasione per i velocisti La Gazzetta dello Sport

Circa 200 km di tratti costieri pianeggianti e nell'entroterra con brevi salite. Ultima parte rettilinea e pianeggiante, occhio a Gaviria e Cavendish. Evenepoel in rosa ...