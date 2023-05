LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | l’Italia punta su Milan e Dainese nella Teramo-San Salvo | partenza alle 12 30

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE12.15Evenepoel veste la maglia rosa, ma è in teoria leader anche della classifica a punti e di quella giovani. La maglia ciclamino è sulle spdi Filippo Ganna, secondo ieri, mentre Joao Almeida veste la maglia bianca. 12.12 “Sto bene, ho fatto un avvicinamento complesso. Ho bruciato le tappe, essendo entrato tardi in questa squadra, ma la condizione è buona. Ieri Evenepoel ha dato una bella botta al morale degli avversari ma la corsa è sempre imprevedibile“. Queste le parole di Domenico Pozzovivo (Israel-Premier Tech) al villaggo di. 12.10 Al momento il gruppo è al villaggio diper le operazioni preliminari della ...

Il campione del Mondo in carica si stava lanciando per ilveloce, a un minuto e mezzo dalla ... grazie all'applicazione Sky Go e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La gara sarà ...Migliaia le persone inper le vie del centro e almeno una persona a famiglia ha una maglietta ... così come tutti i match della Serie A TIM 2022/23, su DAZN in streaminge on demand. Le due ...Charles Leclerc è stato protagonista di un incidente nel suolanciato e dovrà rimontare dalla ... GRAN PREMIO DI MIAMI 2023:A PARTIRE DALLE 21:30 Motorionline.com è stato selezionato dal ...

LIVE Giro d'Italia, dalle 13 la 2ª tappa Teramo-San Salvo: occasione per i velocisti La Gazzetta dello Sport

Entrambe le squadre devono vincere per continuare a credere nella corsa Champions. Gasperini, pur essendo afflitto d a assenze importanti, può contare sulla forma ottima di un ritrovato Zapata ...DIRETTA GRAN PREMIO DI MIAMI 2023 - Amici di Motorionline, buonasera e benvenuti al commento del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento della stagione 2023 del Mondiale di Formula 1. A partire dall ...