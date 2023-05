LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo non dà spazio | volata probabile

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE16.00 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questi ultimi 65 km della Teramo-San Salvo. 15.59 Adesso ci sarà la discesa, poi pianura fino al traguardo finale di San Salvo. 15.57 Si accosta all’ammiraglia Primoz Roglic dopo la salita. 15.55 Questo il passaggio dal GPM di Ripa Teatina: 1 LAPEIRA Paul 3 2 CHAMPION Thomas 23 BAIS Mattia 1 15.53 Lapeira transita per primo anche a questo GPM e vestirà al termine di questa giornata la maglia ciclamino. 15.51 Si studiano i corridori a circa un chilometro dal gran premio della montagna: si valuta il punto giusto per partire. 15.49 Per i battistrada inizia la salita di Ripa Teatina: 1,9 km al 5,8% di pendenza media. 15.47 Foratura per Alex Baudin ...

2a Tappa : Teramo - San Salvo, 202 km Situazione in classifica Gandin. Bais. Lapeira. classifica completa km SITUAZIONE IN GARA 79 alla fine Quattro in fuga, secondo gruppo a ...... soprattutto a causa di un calendario a dir poco terrificante: neldi poche settimana ha ... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae on ...Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamentid'Italia 2023: cosa c'è da sapere CLASSIFICHE

LIVE Giro d'Italia, la 2ª tappa Teramo-San Salvo: a 70 km dall'arrivo quattro ancora in fuga La Gazzetta dello Sport

11.58 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro d’Italia 2023, da Teramo a San Salvo! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa ...PRIMO TEMPO Finisce qui il primo tempo. 49' OCCASIONE TORO! Palla in mezzo di Miranchuk, sponda indietro di Vojvoda, Sanabria stoppa troppo lungo, palla deviata e Di Gregorio anticipa ...