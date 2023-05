LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo in controllo | ritardo di 3’30” dai fuggitivi

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE13.45 Ricordiamo coloro che stanno animando la fuga di giornata della secondadel: Paul Lapeira (AG2R-Citroen), Thomas Champion (Cofidis), Mattia Bais (Eolo-Kometa), Stefano Gandin (Team Corratec) e Alessandro Verre (Arkea-Samsic). 13.42 Corsa che dall’entroterra si sta spostando verso la costa adriatica: a breve i corridori arriveranno ad Alba Adriatica e cominceranno a spostarsi verso il sud della nostra penisola. 13.39 Tra i partecipanti a questoc’è un veterano che spicca: si tratta di Domenico Pozzovivo, che per la diciassettesima volta è al via della Corsa Rosa. Più di lui solo Wladimiro ...