LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo in controllo | ritardo di 3’30” dai fuggitivi a 150 km dall’arrivo

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE14.00 Si riduce leggermente il gap tra ile i battistrada: 3’05”. 13.57 150 chilometri all’arrivo: sono stati percorsi più di 50 chilometri. Siamo a circa un quarto di questa secondatutta abruzzese. 13.54 Situazione che rimane stabile in corsa, con distacco trache resta attorno ai”. 13.51 Non si prende oneri la Deceunick-Quick Step di Remco Evenepoel che finora rimane coperta nel. 13.48 Nella prima ora di corsa i corridori hanno coperto 38.8 chilometri: corsa che inizierà ad entrare nel vivo tra una quarantina di chilometri, quando ci sarà il primo dei due GPM di ...