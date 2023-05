LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | cinque uomini in fuga | il gruppo rallenta ed è a 2’30”

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE14.52 Terminata la discesa: ora altro tratto di pianura sulla costa per raggiungere il traguardo volante di Pescara. 14.50 Alessandro Verre ha perso qualche metro dai compagni d’avventura, ma ha il tempo e il modo di rientrare in discesa. 14.48che hato sensibilmente sulla salita e ha perso 1’30”: distacco che torna a tre minuti. 14.46 Questi i punti raccolti sul GPM di Silvi Paese: 1 LAPEIRA Paul 3 2 CHAMPION Thomas 23 BAIS Mattia 1 14.44 Grande volata da parte di Paul Lapeira che transita in testa al GPM si candida per vestire al termine dellala maglia azzurra. 14.42 Dopo due ore di corsa la media oraria è 40,1 km/h: manca un chilometro al termine ...

LIVE Giro d'Italia, la 2ª tappa Teramo-San Salvo: cinque in fuga dall'inizio La Gazzetta dello Sport

Remco Evenepoel ha vinto la prima tappa del 106esimo Giro d’Italia. Il ciclista belga campione del mondo in carica si è guadagnato la maglia rosa percorrendo i 19,6 km che separano le città abruzzesi ...La frazione odierna, 202 km, è la classica gara per velocisti, ma presenta anche qualche tratto movimentato che potrebbe essere occasione per lanciare fughe da lontano ...