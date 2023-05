LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 20 km all’arrivo | Trek e Alpecin le più attive

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE17.11 Senza Ciccone, la-Segafredo non ha un vero uomo di classifica, anche se il veterano Mollema ad un piazzamento potrebbe anche ambire. Per questo i successi didi Pedersen diventano fondamentali. 17.10 Anche Roglic, scortato dalla Jumbo-Visma, si mantiene nell’avanguardia del gruppo. 17.08 Laaffianca lain testa al plotone. Stanno iniziando le manovre in vista della volata. 17.07 20 km al traguardo, aumenta ora l’andatura. 17.06 Evenepoel che si mantiene saggiamente nelle primissime posizioni, scontato dai compagni di squadra: è così che si evitano gli imprevisti. 17.05 Sempre la-Segafredo a tirare il ...

... direttore artistico e fondatore di Bronson Produzioni, Federico Rasetti, direttore KeepOn. A ... ricorda le storie vissute da quattro ragazzi inper gli States e per l'Italia degli anni '80 e ...2a Tappa : Teramo - San Salvo, 202 km Situazione in classifica Gandin. Bais. Lapeira. classifica completa km SITUAZIONE IN GARA 79 alla fine Quattro in fuga, secondo gruppo a ...... soprattutto a causa di un calendario a dir poco terrificante: neldi poche settimana ha ... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae on ...

LIVE Giro d'Italia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: la Trek di Pedersen prende l'iniziativa OA Sport

SECONDO TEMPO Fischia qui Zufferli mentre Savic stava per rilanciare il contropiede. Si arrabbiano i granata. 48' Davvero incredibile la direzione di gara in questo finale, Bayeye ...Il Trofeo Senza Fine che sarà consegnato al vincitore del Giro d'Italia viaggia su un treno Pop del Regionale di Trenitalia ...