LIVE F1 | GP Miami 2023 in DIRETTA | Verstappen umilia Perez | Ferrari sconcertante Ordine d’arrivo

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’DELLA GARA 23.13 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buona notte. Un saluto sportivo. 23.12 Ricordiamo anche che, in avvio di gara, ha realizzato anche uno splendido sorpasso doppio nei confronti di Leclerc e Magnussen, portandosi in un colpo solo dall’ottava alla sesta piazza. 23.12 La classifica del Mondiale costruttori: 1. Red Bull 224 2. Aston Martin 102 3. Mercedes 964.78 5. Alpine 16 6. McLaren 13 7. Haas 8 8. Alfa Romeo 6 9. AlphaTauri 1 10. Williams 1 23.11 La classifica del Mondiale piloti: 1. Max(Red Bull) 119 2. Sergio(Red Bull) 105 3. Fernando Alonso (Aston Martin) 75 4. Lewis Hamilton (Mercedes) 565. Carlos Sainz ...

Carlos Sainz ha ricevuto cinque secondi di penalità nel corso del GP di2023 , quinto appuntamento del Mondiale di F1. Grande beffa per il pilota della Ferrari, ... SEGUI ILDELLA GARA... ecco gli appuntamenti da non perdere PLAYOFF EST (2° TURNO) - GARA - 3 -HEAT (8) vs NEW YORK KNICKS (5) -sabato 6 maggio alle 21.30 su Sky Sport NBA con il commento di ...La Formula 1 torna in pista col GP di, quinto appuntamento del Mondiale 2023 . Il Gran Premio disi corre sull'omonimo circuito cittadino della Florida. La classifica piloti è attualmente questa: Max Verstappen (93 pt.). Sergio Perez (87 pt.). Fernando Alonso (60 pt.). Lewis Hamilton (48 pt.

Formula 1, GP Miami: la diretta live dagli Usa Sky Sport

40° giro/57 Attenzione ad Ocon a 8 decimi da Sainz…La Ferrari è più lenta di Red Bull, Aston Martin, Mercedes e si equivale con Alpine e Haas in questa fase della gara. Non è un incubo, ma l’amara ...Leclerc non riesce a superare la Haas di Magnussen e naviga in ottava posizione Verstappen sta riducendo il divario da Sainz 11° giro - Perez +1"8 Alonso +2"8 Sainz ...