LIVE F1 | GP Miami 2023 in DIRETTA | Verstappen sta superando tutti come birilli | Sainz per il podio

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20° giro/57passa subito Hamilton con gomme fresche. Ora ha davanti Hulkenberg, poi pista libera. 20° giro/57in scia a Hamilton. 19° giro/57già a 1?5 da Perez! E’ irreale quello che sta facendo. Li sta ridicolizzando! 18° giro/57RIENTRA AI BOX! Cerca l’undercut! Pit-stop velocissimo, 2?2! Per lui gomme dure, rientra di un soffio davanti ad un trenino di macchine, ma ha davanti Hamilton. 18° giro/57 Leclerc rientra nuovamente alle spalle di Magnussen! 18° giro/57 Pit-stop per Russell e Leclerc. Entrambi montano gomme dure. 17° giro/57ora è davvero molto vicino ad Alonso. 17° giro/57si porta a 3 secondi da Perez. La gomma hard gli sta dando ...

La Formula 1 torna in pista col GP di, quinto appuntamento del Mondiale 2023 . Il Gran Premio disi corre sull'omonimo circuito cittadino della Florida. La classifica piloti è attualmente questa: Max Verstappen (93 pt.). Sergio Perez (87 pt.). Fernando Alonso (60 pt.). Lewis Hamilton (48 pt.20:15 GP, gil aggiornamenti in diretta Cari fan di Autosprint seguite con noi,, il GP di! 20:38 La gara della Ferrari A, la Ferrari ha portato alcune novità. C'è un nuovo fondo, modificato negli slot davanti alel ruote posteriori e nei canali Venturi, poi c'è l'...

Leclerc non riesce a superare la Haas di Magnussen e naviga in ottava posizione Verstappen sta riducendo il divario da Sainz 11° giro - Perez +1"8 Alonso +2"8 Sainz ...Il mondiale fa tappa a Miami. Perez parte in pole, Verstappen è nono e la Ferrari deve inseguire. Segui l'azione in pista con la diretta testuale ...