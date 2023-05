LIVE F1 | GP Miami 2023 in DIRETTA | orario gara su TV8 | rischio pioggia Leclerc e Verstappen partono dietro

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8:IN CHIARO Come seguire lain tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione dellaBuona sera e bentrovati alladel GP di, quinto round del Mondialedi F1. Sul circuito della Florida prepariamoci a unache si presenta tra mille incertezze, dettate anche dalla variabili condizioni meteorologiche che potrebbero andare a cambiare le carte in tavola. La Ferrari potrà contare sullo spagnolo Carlos Sainz in terza posizione e sul monegasco Charlesin settima. Grossa delusione per quest’ultimo ieri, nel corso delle qualifiche. ...