LIVE F1 | GP Miami 2023 in DIRETTA | alle 21 30 la gara | Leclerc e Verstappen cercano la rimonta da dietro

(Di domenica 7 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8: ORARIOIN CHIARO 20.48 Lo scorso anno vinse Maxdavanti a Charlesche fece la pole position. Oggi l’olandese partirà dalla nona posizione. 20.44 Seconda edizione del GP diin un gran premio che si corre su una pista temporanea nei pressi dell’Hard Rock Stadium, lo stadio deiDolphins di football americano. 20.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel GP di, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Come seguire lain tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione dellaBuona sera e bentrovati ...

La Formula 1 torna in pista col GP di, quinto appuntamento del Mondiale 2023 . Il Gran Premio disi corre sull'omonimo circuito cittadino della Florida. La classifica piloti è attualmente questa: Max Verstappen (93 pt.). Sergio Perez (87 pt.). Fernando Alonso (60 pt.). Lewis Hamilton (48 pt.20:15 GP, gil aggiornamenti in diretta Cari fan di Autosprint seguite con noi,, il GP di! 20:38 La gara della Ferrari A, la Ferrari ha portato alcune novità. C'è un nuovo fondo, modificato negli slot davanti alel ruote posteriori e nei canali Venturi, poi c'è l'...Pista green dopo la pioggia nella notte Acquazzone in pieno stile Florida nella notte sul circuito di, la gommatura depositatasi è andata perduta e dunque per team e piloti saranno veramente un'...

Il racconto in diretta del GP di Miami, quinto appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Si corre sull'omonimo circuito. Partenza prevista per le 21.30 di domenica 7 maggio 2023 ...Incognita meteo per la quinta gara della stagione. Si parte alle 21.30 con la Red Bull di Perez in pole position e l'Aston Martin di Alonso con lui in prima fila. Terza la Ferrari di Sainz e settima ...