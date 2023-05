LIVE – Brindisi-Trieste 51-40 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 7 maggio 2023) Ilindi, sfida valida come trentesima e ultima giornata dellaA1di. Nonostante le tre sconfitte consecutive, gli uomini di coach Vitucci sono certi di un posto ai playoff, e sanno anche che tra l’ottava posizione attuale e la settima non passa poi molta differenza: l’avversaria, infatti, sarà una tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Discorso diverso per gli ospiti, che cercano una vittoria per sventare un unico scenario che li porterebbe alla retrocessione, nel caso finissero a pari punti con la sola Reggio Emilia. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 7 maggio sul parquet del PalaPentassuglia, con Sportface che vi fornirà una...