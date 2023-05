LIVE Atalanta-Juve | le formazioni ufficiali | Zapata sì | Muriel no Allegri ne cambia 7!

Il match valido per la 34esima giornata di Serie A tra Juventus e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Gewiss Stadium di Bergamo, Juventus esi affrontano nel match valido per la 34esima giornata di Serie ...I bianconeri hanno di fronte una ampia concorrenza, non sarà facile spuntarla e molto dipenderà anche dalla partita odierna contro l'... nelle quali le milanesi hanno fatto la voce grossa sulle rimane, obbligano l'undici di Allegri ad andare alla ricerca dei tre punti sul campo di un'che è tra le squadre più in forma del ...

Diretta Atalanta-Juventus ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

11:30 - Ad un'ora dal fischio d'inizio di Atalanta-Juventus, ecco le scelte dei due allenatori. Massimiliano Allegri schiera Daniele Rugani dal primo m inuto al centro della difesa e Milik ...Calciomercato.it vi offre il match di Serie A tra l'Atalanta di Gasperini e la Juventus di Allegri in tempo reale ...