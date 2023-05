LIVE Atalanta-Juve 0-0 | occasionissima per Di Maria

Il match valido per la 34esima giornata di Serie A tra Juventus e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Gewiss Stadium di Bergamo, Juventus esi affrontano nel match valido per la 34esima giornata di Serie ...La Juventus è pronta a scendere il campo nella super sfida del Gewiss Stadium contro l'con la volontà di lanciare un messaggio inequivocabile alla concorrenza.BERGAMO - L'per continuare la rincorsa Champions, la Juventus per tornare al secondo posto. Il big match tra i nerazzurri di Gasperini e i bianconeri di Allegri è il lunch match della 34esima giornata di ...

Atalanta-Juventus 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

21' DI MARIA VICINISSIMO AL GOL - L'Atalanta perde palla con la costruzione dal basso, Juve ne approfitta e il sinistro di Di Maria va di pochissimo vicino al palo difeso da Sportiello. 20' - Milik ...Allegri cambia sette giocatori rispetto all'infrasettimanale: conferma per Di Maria che però agirà alle spalle di Milik. Tornano dal 1' Rabiot e Locatelli. Iling e non Kostic sulla sinistra. C'è Rugan ...