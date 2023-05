LIVE Atalanta-Juve 0-0 | occasionissima per Di Maria | poi palo di Scalvini!

Il match valido per la 34esima giornata di Serie A tra Juventus e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Gewiss Stadium di Bergamo, Juventus esi affrontano nel match valido per la 34esima giornata di Serie ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' trae Juve in tempo reale. Formazioni Ufficiali- JuventusATALANTA (3 - 4 - 2 - 1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; ...La Juventus è pronta a scendere il campo nella super sfida del Gewiss Stadium contro l'con la volontà di lanciare un messaggio inequivocabile alla concorrenza.

21' DI MARIA VICINISSIMO AL GOL - L'Atalanta perde palla con la costruzione dal basso, Juve ne approfitta e il sinistro di Di Maria va di pochissimo vicino al palo difeso da ...Fagioli a terra dolorante in Atalanta Juve: cosa è successo nei primi minuti di partita al Gewiss Stadium per il centrocampista Al 10', Nicolò Fagioli è rimasto a terra dolorante dopo un contatto in a ...