... le giocate di, le geometrie di Lobotka e l'attenzione di Kim, ma non si può parlare ... praticamente sempre, in Italia : basti pensare ai cicli di, Allegri e Capello alla Juve o ......in Serie A l'estate scorsa adesso esibisce numeri (terzo per dribbling dietro ae ... e l'Icon, dedicato a Marcelliin occasione dei suo 75° compleanno. Non solo calcio, però, sul ...Il fiore all'occhiello della campagna acquisti è stato, Giuntoli spiega: "Lo ... Era il vice diin Cina e mi disse di tenere d'occhio questo ragazzone". Napoli, Giuntoli aveva già ...

Lippi: “Kvaratskhelia grande rivelazione, una gioia vederlo giocare” ItaSportPress

Le parole dell'ex C.t della Nazionale sul trionfo del Napoli e su quel talento arrivato direttamente dalla Georgia ...Daniel Fonseca, ex giocatore del Napoli, ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”, produzione a cura Nexting e in onda su Napflix (Canale 86) e Canale 8 ...