L’Inter con la Roma riscopre il piacere delle verticalizzazioni

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 maggio 2023)supera lain trasferta (0-2), nell’anticipo della trentatreesima giornata di Serie A. E in entrambe le reti i nerazzurri arrivano a colpire con la stessa traccia. NUOVE ROTTE – Contro lainfila la quarta vittoria consecutiva in questa Serie A. Ma i 3 punti (fondamentali) arrivano in modo decisamente diverso rispetto alle altre. Con Empoli e Lazio i nerazzurri riescono ad avere la meglio sulla distanza, capitalizzando la produzione offensiva. Sul Verona hanno letteralmente passeggiato. Contro la squadra dell’ex José Mourinho, invece, anche Simone Inzaghi deve rivedere il suo approccio a trazione anteriore. Anteponendo l’efficienza realizzativa al controllo del gioco. DRITTO PER DRITTO – Sia il gol di Federico Dimarco che quello di Romelu Lukaku arrivano al termine di perforanti ...