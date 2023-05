L' informativa Dia | Graviano stava da latitante a Milano3 Viveva in un palazzo sotto la casa di Confalonieri

(Di domenica 7 maggio 2023) Il boss dice di essere stato nel 1993 al secondo piano delAlberata. Il sesto era del manager della Fininvest, ma non ci abitava. Le verità svelate nell'della Dia Segui su affaritaliani.it

Ieri, infatti, il quotidiano di Marco Travaglio ha tirato fuori dal cassetto una ineditadella Direzione nazionale antimafia () del 16 marzo del 2022. Nell', mai depositata ...Secondo l'del 16 marzo 2022 "tale attività investigativa permise di cristallizzare la presenza di Dell'Utri in Roma nei giorni tra il 17 e il 21 gennaio 1994, ovvero negli stessi ...Mi pare improbabile che Simico liad un ente privato austriaco. La mia lettera era solo, perché a me risultava che le altre piste non siano disponibili. Si riferisce anche a La Plagne ...

La Dia racconta le ipotetiche ''compresenze'' di Dell'Utri e Giuseppe ... Antimafia Duemila

Il boss dice di essere stato nel 1993 al secondo piano del palazzo Alberata. Il sesto era del manager della Fininvest, ma non ci abitava. Le verità ...Nell’informativa del 16 marzo 2022 della Dia di Firenze confluita nel fascicolo recentemente riaperto nei confronti di Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri con l’ipotesi tutta da riscontrare di aver ...