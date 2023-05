... ulteriori dipendenti candidati per lo stesso percorso dopoaccordi sindacali contrastati solo ... stante la Relazione della Commissione d'sulla Val Basento deliberata dal Consiglio ...... la Nato e l' Ucraina , nel tentativo di influenzare l'opinione pubblica e provocare reazioni, secondo un'giornalistica internazionale condotta grazie ad una collaborazione tra diversi ...L'ufficio del procuratore ha riferito che è stata avviata un''per violazione delle leggi di guerra e omicidio premeditato'. 2023 - 05 - 07 14:31:34007 ucraini: "Uccideremo ancora i ...

L’inchiesta: gli 007 di Mosca dietro molte manifestazioni anti-Ucraina e anti-Nato in Europa Globalist.it

Un nulla tenente di San Luca coinvolto in traffici milionari. Un palmese trapiantato in Francia e "appassionato" di logge. Il ristorante chic e le quote cedute a un euro. Riciclaggio oltralpe nell’inc ...Il gup del tribunale di Palermo Giuliano Castiglia ha assolto sei imputati col rito abbreviato e dichiarato il non luogo a procedere per altri dieci, nell’inchiesta per bancarotta riguardante ...