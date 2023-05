Ligue 1 2022 2023 | il Psg batte il Troyes 3-1 | Mbappè e compagni a +6 sul Lens

(Di domenica 7 maggio 2023) Senza Leo Messi, il Paris Saint Germain3-1 ile resta a +6 sulsecondo in. Dopo 8? èa sbloccare il risultato di testa sulla linea dopo un campanile in area. Al 59? il raddoppio: Verratti illumina per Vitinha che vince un rimpallo col portiere Gallon e realizza il 2-0. All’83’ Chavalerin di testa punisce un’uscita sbagliata di Donnarumma e riapre tutto. Ma nel finale un sinistro preciso dal limite di Fabian Ruiz fissa il risultato sul 3-1 definitivo. Negli altri risultati, il Monaco2-1 l’Angers in trasferta e blinda il quarto posto con 64 punti in classifica. Le reti di Golovin e Boadu regalano la vittoria alla squadra di Clement. Il Lione vince una partita rocambolesca contro il Montpellier. Il risultato finale è di 5-4: Lacazette e Wahi siglano ...

