«Licenziata per il colore di capelli» | la denuncia di una commessa 24enne L’azienda nega | «Non ha superato il periodo di prova»

(Di domenica 7 maggio 2023) Il suo nuovo look proprio non piace alla dirigente del negozio di abbigliamento in cui lavora, e così Francesca Sparacino,di 24 anni, vienein tronco «perché il miodiera diverso da quello concordato». A raccontare la storia è proprio la protagonista, giovane emiliana a cui pochi giorni fa è stata recapitata una lettera di licenziamento: dopo una discussione avuta su Whatsapp con la dirigente della Hammersmith s.r.l. sul suo abbigliamento e soprattutto sul suodi, Sparacino è stata messa alla porta dal suo datore di lavoro. «Sono appena statadopo che mi è stato comunicato dalla capoarea che ildei mieinon era quello concordato», spiega la ...

Francesca ha scurito i suoi capelli fucsia per conformarsi alle richieste dell'azienda, ma il colore si è gradualmente sbiadito con i lavaggi. La tonalità, diventata colore melanzana, è stata contesta ...