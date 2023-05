L’Hellas vince a Lecce | Sampdoria retrocessa se perde a Udine

Leggi su sportface

(Di domenica 7 maggio 2023)Verona compie lo scatto salvezza ae si porta a 30 punti. Un allungo sul +3 sullo Spezia che permette agli uomini di Zaffaroni di tornare ad essere artefici del proprio destino in chiave salvezza, ma che apre anche uno scenario diverso per la, ultima in classifica. Dopo la vittoria degli scaligeri, la squadra di Stankovic potrebbe retrocedere aritmeticamente con quattro turni di anticipo già lunedì. La retrocessione sarà ufficiale in caso di sconfitta contro l’se alla Dacia Arena (fischio d’inizio 18:30, lunedì). Uno scenario che i blucerchiati sperano di evitare, a pochi giorni dalla promozione diretta del Genoa, seconda in Serie B. SportFace.