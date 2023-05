L’ex che non ti aspetti | il post Allegri spiazza tutti

La proiezione del film A un certo puntosindaco di Vercelli, nonchéprimario dell'Asl dice: "Qui, oggi, c'è un grande assente: il Covid". Sabato 6 maggio, un pomeriggiosa d'estate. Siamo al centro congressi di Caresanablot. ......18 e alle 20 ( tutto esaurito per entrambe le repliche ) nell'...alla celebre fiaba 'Il pifferaio magico' dei Fratelli Grimm...ruolo dell'artista nella società e ci racconta come il teatro e'...La ballerina dopo'eliminazione sarebbe scoppiata in lacrime e ...queste indiscrezioni sono alcuni spettatori presenti in studio... Maria De Filippi, la bomba di dueAmici:

Cosa rischia l'ex coniuge che entra in casa dopo la separazione Money.it