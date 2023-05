L’Europa “affonda” 3mila pescherecci italiani | è polemica

(Di domenica 7 maggio 2023) L’Unione europea mette nel mirino la pesca a strascico. Le nuove linee europee di indirizzo a integrazione della Politica comune prevedono lo stop all’utilizzo delle reti a strascico e l’eliminazione di 90 zone di pesca. Le prime restrizioni cominceranno nel 2024. Gli step successivi prevedono una stretta intermedia nel 2017, mentre la misura sarà pienamente operativa nel 2030. Pesca a strascico illegale secondo il piano europeo Se gli ecologisti esultano, i pescatori piangono: la pesca a strascico è già sottoposta a stringenti restrizioni e con le nuove norme per il comparto pesca del Bel Paese si tratta del ko definitivo. Non usa mezze misure Coldiretti, che parla di “estremismo ambientalista lontano dalla logica”. Secondo una stima dell’Associazione saranno quasi tremila iche saranno messi fuori gioco dalle nuove linee europee. ...

