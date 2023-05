(Di domenica 7 maggio 2023) La nota di Simona Baldassarre, responsabile del Dipartimento Famiglia del Carroccio “Donne vulnerabili sfruttate, obbligate a portare avanti una gravidanza per ricchi committenti occidentali. Bambini venduti, a patto che siano perfetti. Prezzi rateizzabili, cliniche, intermediari, avvocati, ovuli congelati trasportati negli zainetti da un lato all’altro del mondo. Tutto questo è l’infernoschiavitù dell’in. Il prossimo 14 maggio, proprio per la, laribadisce il suo impegno per rendere l’inreato universale, scendendo per le strade e raccogliendo lenelle piazze”. A dirlo, in una nota, Simona Baldassarre, responsabile del Dipartimento Famiglia ...

... al fine di intensificare la lotta contro la maternità surrogata; questa rappresenta l'ennesima iniziativa messa in campo dallaporre un argine all'aberrante pratica.svegliare chi dorme,...... che non nasconde i dubbi sul disegno di legge sull'autonomia caro alladi Matteo Salvini. 'La ... più di qualcuno che ritiene che questa riforma possa essere penalizzanteil Sud. E c'è qualche ...Leggi Anche Borrell indica Di Maio come inviato speciale Ueil Golfo Persico - La: 'Scelta vergognosa' 'L'Italia è a un bivio , ecco perché mi candido.me essere progressista vuol dire mettere al centro della politica la giustizia sociale ', aveva ...

Lega: "Per festa della mamma raccolta firme contro utero in affitto" Adnkronos

(Adnkronos) - "Donne vulnerabili sfruttate, obbligate a portare avanti una gravidanza per ricchi committenti occidentali. Bambini venduti, a patto che siano perfetti. Prezzi rateizzabili, cliniche, in ..."Se il ritiro, per "motivi tecnici", nella seduta dell'ultimo consiglio comunale, della proposta di delibera sulla legge regionale nr. 25 del 2022 "Norme per la rigenerazione urbana e territoriale .." ...