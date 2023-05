(Di domenica 7 maggio 2023) POZZALLO (RAGUSA) (ITALPRESS) – Parte da Pozzallo, domani, l’evento, organizzato dallaItaliana in collaborazione con il Dipartimento Materno-Infantile dell’di.“Il– si legge in una nota – si pone l’obiettivo di una navigazione acon imbarcazioni, già sequestrate dall’Autorità Giudiziaria alla delinquenza organizzata e consegnate alle sedi periferiche dellaItaliana, che ritrovano una nuova identità nellalità, nella prevenzione sanitaria, nella solidarietà ed inclusione per un mare senza barriere”. “L’attività marinaresca, che si svolgerà lungo la costa della Sicilia Orientale – ...

Il bloccopuò essere preso in considerazione "Era una proposta di Fratelli d'Italia in ... Lauscirà dal gruppo Identità e Democrazia "No, ed è impensabile fare alleanze con chi ha ...A conclusione e coronamento del programma di regate Classe Star organizzato dallaItaliana Sezione di Varazze che ha animato cuore e muscoli di tanti appassionati per buona parte dell'...La manifestazione è organizzata da "Vento di Shardana" e dalla sezione di Cagliari dellaItaliana. Si naviga nel tratto di rotta storica Cagliari - Nora - Cagliari: ci saranno i ...

Lega Navale e Arnas Garibaldi di Catania varano progetto 'Vela & Salute' Tiscali Notizie

POZZALLO (RAGUSA) (ITALPRESS) - Parte da Pozzallo, domani, l'evento VELA & SALUTE, organizzato dalla Lega Navale Italiana in collaborazione con il Dipartim ...Dopo la bella avventura in mare, gli equipaggi partecipanti alla 37esima edizione della Pesaro-Pola si sono ritrovati sabato 6 maggio nella sede della Lega Navale di Pesaro per l’attesa ...