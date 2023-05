Leclerc | ' Inaccettabile commettere due volte lo stesso errore'

Verstappen: "Arrabbiato Sì, con me stesso" Guarda anche GP Miami GP Miami, i caschi speciali dei piloti F1 per la gara in Florida: tutta colpa mia Ai microfoni di Sky , dopo la qualifica, il ......di Charlesdopo le qualifiche del GP Miami dove è andato a sbattere nel secondo tentativo della Q3. Questa sera scatterà settimo. Il monegasco si è preso le colpe e ha definito ''...La verità è che ho chiesto troppo a Ferrari , - ha continuato. - La macchina l'ho preparata io per la qualifica e non è accettabile fare due errori uguali. La qualifica è uno dei miei punti ...

Leclerc dopo le qualifiche del GP Miami: "Inaccettabile fare due errori così" Sky Sport

Il team principal Ferrari ha voluto difendere il suo pilota, predicando calma e rispetto dopo i due incidenti in due giorni a Miami di Leclerc ...Il monegasco della Ferrari è stato molto critico con sé stesso per aver rovinato la qualifica, dove invece solitamente riesce a fare la differenza ...