Lecce-Verona | Zaffaroni | “Grande risultato | ma dobbiamo mantenere la calma”

(Di domenica 7 maggio 2023) “felicità, c’è stata unaprestazione e un. La classifica per la prima volta ci sorride,la, nonsbagliare adesso”. Lo ha detto il tecnico dell’HellasMarcodopo la vittoria in trasferta – la prima della stagione – sul campo delper 1-0. “Giocavamo su un campo difficile – ha detto a Dazn -, abbiamo voluto prendere ilda subito, affrontando duelli uno contro uno, anche se sapevamo che hanno giocatori temibili in avanti. Volevamo dare un segnale, i ragazzi hanno interpretato bene la partita, creando subito due occasioni clamorose con Djuric. Non ci siamo disuniti e ci siamo difesi con ordine, è ...

Commenta per primo0 - 1 Falcone 6: gol subito sul quale non può molto data la deviazione decisiva. Per il resto cerca di tener vivi i suoi. Gendrey 6: partita di buon ritmo, anche se ci si aspettava più ...Il match valido per la 34esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Via del Mare,si affrontano nel match valido per la 34esima giornata di Serie ......00 Piacenza - Milano 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Atalanta - Juventus 0 - 2 15:00 Torino - Monza 1 - 1 18:00 Napoli - Fiorentina 1 - 0 20:450 - 1 MOTORI - FORMULA 1 21:30 Gp Miami ...

Risveglio Hellas, il Verona passa a Lecce e inguaia Baroni. Lotta salvezza vivissima La Gazzetta dello Sport

Il Lecce ha perso in casa contro il Verona complicando la situazione in classifica: "La traversa subita al primo minuto ci ha un po' condizionato. Ci siamo intimoriti e abbiamo fatto il gioco che ...Il Verona è vivo e riapre clamorosamente la propria corsa salvezza. A firmare il blitz Lecce, per il primo successo stagionale esterno, è Ngonge, subentrato nel secondo tempo, con un sinistro di rara ...