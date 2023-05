Lecce-Verona | in palio la salvezza Brindisi per la promozione in serie C di calcio all’ultima giornata e per i playoff scudetto nel basket La città adriatica al centro dell' attenzione sportiva oggi in Puglia

(Di domenica 7 maggio 2023) Alle 20,45 il posticipo inA. Al “Via del Mare” si affrontano, con gli scaligeri in terzultima posizione a quota 27, quattro punti in meno dei salentini quintultimi.e Cavese in testa al campionato diD girone H. I pugliesi, battendo i campani domenica scorsa, hanno operato l’aggancio.Gladiator-è Cavese-Nocerina. In caso di parità in classifica, spareggio in campo neutro fra una settimana per determinare la promossa inC. Fra le altre partite odierne nel girone (tutte con inizio alle 15) Bitonto-Casarano,di Fasano-Barletta, Francavilla in Sinnai-Martina, Molfetta-Afragolese, Nardò-Team Altamura. Gravina in ...

Lunch match Atalanta - Juventus, in serata punti pesanti per la salvezza in. Pareggio tra Argentinos Juniors e Independiente in Liga Profesional e tra Fluminense e Vasco in Brasile Il calcio sudamericano in apertura del programma di domenica 7 maggio . Nella ...Molto dipenderà anche dall'esito di- Hellas, ma sicuramente il rendimento recente dei grigiorossi vale come riscatto dopo venti giornate di grandi sofferenze. A proposito di riscatto , ...... Lazio 64*, Juventus 63, Inter 63*, Milan 61*, Atalanta 58, Roma 58*, Fiorentina 46, Bologna 45, Monza 45, Torino 45, Udinese 43, Sassuolo 43, Salernitana 35, Empoli 35,31, Spezia 27,...

È importante che il Verona non faccia punti a Lecce per poter credere ancora nel quartultimo posto. La Cremonese osserva Grazie al successo per 2-0 sullo Spezia, la Cremonese è… Leggi ...Questo sito contribuisce alla audience de La 34a giornata prosegue oggi dopo i tre anticipi di ieri. Si parte alle 12.30 con Atalanta-Juventus e si finisce alle 20.45 con Lecce-Verona, il turno si chi ...