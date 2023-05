Lecce-Verona 0-1 | Baroni | “Brutto ko ma serve fiducia” Zaffaroni | “Manca un ultimo passo”

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) Ilperde e viene contestato dai propri tifosi. Squadra e società, nessuno escluso. Ilvince e torna casa con la consapevolezza che adesso, per la prima volta in stagione, il destino è finalmente nelle proprie mani. La retrocessione dipende solo da quello che faranno sul campo i gialloblù, non dagli altri. Ecco spiegato il motivo per cui Marco, allenatore del, e Marco, allenatore del, hanno umori molto diversi durante le loro conferenze stampa post partita. L’1-0 degli scaligeri ha lasciato il segno. Qui“Il destino è ancora nelle nostre mani ma oggi non siamo soddisfatti. Abbiamo costruito troppo poco in avanti contro una squadra difficile da affrontare, bravissima a giocare sulle seconde palle. E dopo lo svantaggio ...