Lecce | Baroni | «Non possiamo giocare con questa pressione»

(Di domenica 7 maggio 2023) Le parole di Marco, tecnico del, dopo la partita dei giallorossi contro l’Hellas Verona. I dettagli Marcoha parlato ai microfoni di DAZN dopo-Verona. Di seguito le sue parole. PAROLE – «Abbiamo patito la prima giocata di Lazovic, la loro traversa. Poi è stata una partita un po’ contratta, gli siamo andati dietro ma non è questo il nostro gioco. Nel secondo tempo ci siamo sciolti, abbiamo fatto bene per una ventina di minuti ma poi c’è stato questo gol. Mi sono attardato un po’ negli spogliatoi con i ragazzi per farli restare concentrati e togliergli un po’ di pressioni che ci impediscono di dare il meglio nelle varie situazioni di gioco. Dobbiamo rimanere tutti uniti e compatti, mancano quattro gare anche se è vero chesconfitta brucia. Abbiamo ancora tutto nelle ...

... all'ultimo posto utile per la permanenza in Serie A (31 punti per la squadra di, 30 per il club veronese).- Verona 0 - 1, le pagelle dei giallorossi .- Verona 0 - 1, le pagelle ...5,5:che ci prova ma non riesce quasi mai a trovare la porta. I cambi forse troppo tardivi.Ilaccusa la vivacità altrui, fatica a imbeccare il trio Di Francesco - Ceesay - Strefezza, ma quanto meno guadagna campo. Non punge, ma allenta la pressione davanti a Falcone ed è già qualcosa.

