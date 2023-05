Le spunte blu arrivano su Gmail. Come funziona il nuovo sistema per evitare le truffe online

(Di domenica 7 maggio 2023) Leblu stanno arrivando su. Non si tratta di un abbonamentoquello voluto da Elon Musk per Twitter ma della più classica certificazione di verifica. In un articolo sul proprio blog, l’azienda di Mountain View ha spiegato che ilha l’obiettivo di aiutare gli utenti a distinguere una mail autentica da una truffaldina. Tradotto: meno messaggi che fingono di provenire da operatori telefonici, banche, siti a cui gli utenti si iscrivono ma che in realtà contengono virus o tentativi di truffa dovrebbero riuscire nel loro scopo di trafugare dati o arrecare un danno economico. Entro la fine di questa settimana, ledovrebbero risultare attive per tutte le caselle di posta. GOOGLE / Workspace Updates Immagine che mostra ilmento della nuova spunta di ...

Lestanno arrivando su Gmail. Non si tratta di un abbonamento come quello voluto da Elon Musk per Twitter ma della più classica certificazione di verifica. In un articolo sul proprio blog , l'...Le nuovedi Twitter hanno scatenato il malcontento degli utenti del social network, ma - almeno inizialmente - sembravano aver portato una tanto necessaria boccata d'aria alle casse dell'azienda ...Ledi Gmail saranno visibili a tutti gli utenti con account Google personali, account Workspace e utenti G Suite. Non sarà inoltre necessario eseguire alcuna operazione per attivarli, ...

Spunte blu in arrivo anche su Gmail per verificare l'identità del mittente: i passaggi per ottenerle Fanpage.it

Google dedica una novità davvero utile a tutti gli iscritti a Gmail. Il colosso di Mountain View si pone l'obiettivo di contrastare il phishing e offrire ai su ...Metà degli early subscribers a Twitter Blue ha già smesso di pagare per l'abbonamento a pagamento del social network di Elon Musk.