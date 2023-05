«Le riforme vanno fatte e le faremo» | il centrodestra all’opposizione | non scegliete l’Aventino

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 7 maggio 2023) Condivisione e dialogo. Ilribadisce il metodo del confronto sullealla vigilia dell’incontro con le opposizioni. Ma con presupposto preciso: «Siamo stati eletti non per le nostre belle facce ma sulla base di un programma. Uno dei punti era quello dellee intendiamo portarlo avanti», dice Lucio Malan, presidente dei senatori FdI a Sky Agenda. Il fatto che i cittadini possano «scegliere direttamente chi governa pensiamo sia una cosa positiva».: dalle opposizioni solo propaganda. Tajani: “Noi andremo avanti” Le opposizioni sembrano prese un po’ in contropiede. Chiaramente, avendo sempre sostenuto posizioni diverse tra loro, non hanno una linea univoca.in ordine sparso. E aggrappandosi alla propaganda, tentano di frenare, utilizzando i soliti slogan. Ma il ...