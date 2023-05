Le più belle canzoni degli Arctic Monkeys | Fluorescent Adolescent | RU Mine e tante altre

Leggi su optimagazine

(Di domenica 7 maggio 2023) Nelle piùc’è tutta l’evoluzione di una band che ama esplorare gli stili. Se negli ultimi anni Alex Turner ha vestito i panni del crooner, nel tempo insieme ai suoi sodali ha viaggiato nelle acque del rock’n’roll, del surf rock, della psichedelia ma anche dello stoner rock e dell’hard rock. Glidimostrano che l’indie è un modo di essere, una libertà assoluta che non snatura un progetto, bensì lo arricchisce riuscendo ad abbracciare più sfumature di pubblico.(2007) Nata quasi per scherzo durante una vacanza della band,è una piccola bomba garage rock in cui Turner e soci ci fanno fare un tuffo negli ...