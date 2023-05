Le perle tornano accessorio di tendenza

Leggi su velvetmag

(Di domenica 7 maggio 2023) Il Met Gala chiama e lerispondono. Considerando il tema di riferimento (quale Karl Lagerfeld), non dovremmo stupirci del grande ritorno di questadormiente. Must have di Coco Chanel, lebrillano grazie alle star, da Kim Kardashian a Serena Williams. Il ritorno del Met Gala riaccende anche quelle tendenze che i più credevano ormai tramontate. Sul red carpet è scoppiata ancora una volta l’amore per le, intramontabili must have di Coco Chanel piaciute anche a Karl Lagerfeld e che hanno catturato la scena ancora una volta senza difficoltà. Crediti: Ansa – VelvetMagSimbolo di estrema raffinatezza ed eleganza, lesono spesso associate a personaggi di spicco della pop culture, partendo proprio da Mademoiselle Chanel. Il Met Gala, del resto, ha reso omaggio all’estro creativo ...