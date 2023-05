Le pagelle di Torino-Monza 1-1 | ancora a segno Sanabria!

(Di domenica 7 maggio 2023) Riportiamo ledel match tra. Allo Stadio Olimpico Grandeva in scena uno dei match tatticamente più interessanti di questa giornata, la sfida tra il maestro Juric e l’allievo Palladino. Nei primi quarantacinque minuti non c’è partita, i granata schiacciano i brianzoli nella propria metà campo e solo un miracoloso Di Gregorio mantiene il punteggio in parità. Nella ripresa i piemontesi sfondano alla prima occasione, l’asse Vlasic-Sanabria funziona alla grande. Sul finire della partita Caprari pesca un grandissimo jolly che vale un pareggio prezioso, sul goal grande lavoro di Pessina e Petagna. LediPrima delledi giocatori e allenatori di, ...

Miranchuk 6,5: all'andata contro il Monza aveva trovato il suo primo gol con la maglia del, al ritorno si ripete ma il Var gli nega la gioia per un precedente mani di Sanabria. La partita di ...Contro l'esterno delnon ha vita facile e troppe volte viene superato. In fase offensiva non lo si vede mai. (Dal 12' s.t. Caprari 7: regala al Monza l'1 - 1 con una splendida conclusione dal ...Ledi- Monza 1 - 1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Partita della tranquillità all'Olimpico - Grande, il ...

Le pagelle di Torino-Monza 1-1: super Sanabria non basta, bravo anche Vanja Toro News

Milinkovic Savic 6,5: bravo a opporsi nel primo tempo alla conclusione dal limite di Ciurria e nella ripresa alla conclusione di Carlos Augusto. Non può invece nulla sulla conclusione di Caprari che r ...