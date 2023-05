Le luci della centrale elettrica dal 15 maggio in tour

Leggi su lopinionista

(Di domenica 7 maggio 2023) FERRARA – A cinque anni dall’ultimo concerto si riaccendono LEe lo fanno per un’occasione speciale: festeggiare i 15 anni dalla pubblicazione del primo album, quel CANZONI DA SPIAGGIA DETURPATA che ha segnato un vero spartiacque per la musica italiana indipendente. Un disco epocale e per molti anche generazionale che ha in parte cambiato le regole del gioco: un ragazzo poco più che ventenne, senza major discografiche né promozione, irrompe sulla scena musicale con dieci canzoni che conquistano l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori e che in pochi mesi lo catapultano sulle copertine delle riviste musicali, sui palchi dei club più importanti fino alla Targa Tenco come miglior opera prima. Come scrisse Stefano Bottura su Rockit nel 2008: “Finalmente. Le...