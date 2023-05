Le Iene presentano | Inside su Italia 1 | anticipazioni di stasera | Uno sguardo al sistema giudiziario italiano

Questa sera , 7 maggio su Italia 1 , in prima serata, ultimo appuntamento con Le: Inside , lo spin - off del programma di Davide Parenti. La puntata di stasera si concentra sul nostro sistema giudiziario per capire se l'accusa e la difesa hanno sempre le stesse ...- SCENA DEL CRIMINE - CATENA DI DELITTI 20:27 - LE: INSIDE 23:55 - PRESSING 01:50 - E - PLANET 02:20 - STUDIO APERTO - LA GIORNATA Canale 20 Mediaset 18:00 - CHUCK - CHUCK VS. IL ...Parliamo di " Le: Inside ", lo show si ripropone di riportare in ogni puntata un tema particolare, spesso trattato in passato, portando nuove interviste e servizi su casi non ...

Riflessioni sulla giustizia: "Le Iene presentano Inside", stasera dalle 20.30 su Italia1 LE IENE

Ultimo appuntamento con Le Iene presentano: Inside, stasera su Italia 1 si parla del sistema giudiziario italiano ...La puntata di oggi tratta un tema difficile e spinoso, si intitola Riflessioni sulla Giustizia, ed analizza quale sia lo stato della giustizia nel nostro Paese ...