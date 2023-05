Le donne fanno di tutto per sottrarsi al matrimonio | che troppo spesso significa subire a vita soprusi e violenze

(Di domenica 7 maggio 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). La Corea del Sud, Stato che conta circa 52 milioni di abitanti, è un Paese ricco di affascinanti contraddizioni. Scoperto e coccolato dall’Occidente, anche grazie al recente fenomeno del K-pop e al suo cinema raffinato, pur essendo tra i più moderni e ricchi del Sud-Est asiatico, mantiene una cultura rigidamente patriarcale. E proprio da un’impostazione rigorosamente machista derivano alcuni dei suoi problemi, come quello del marginalissimo ruolo delle, costrette da stereotipi estetici a curare moltissimo il loro aspetto, trattate come oggetti sessuali, relegate in casa o discriminate sul lavoro. Certo molto è cambiato da quando, negli anni Sessanta, nelle campagne ogni donna sfornava in media sei figli. La rivoluzione industriale e il popolamento delle città hanno favorito la ...

Tre pareti, ognuna dedicata ad una di queste, solo la quarta parete è rimasta ancora vuota e ... Ferite, come quelle sul corpo di Irene, cheprima orrore poi diventano i segni su un corpo ...... 'Sisempre più numerosi i casi di uomini che evitano in questo modo di farsi inviare in ... La comunista Nina Ostanina, che presiede la Commissione parlamentare sulla Famiglia, lee i Minori,...... le ama, soltanto poi parla, dicendo la verità Troppo spesso i miracoli di Gesù ci... alcuni lo seguono, altri no, alcuni per un tratto, altri più a lungo, alcuni lo abbandonano, altri, le...

Blog | Donne e follia, il prezzo amaro di essere libere e geniali ... Alley Oop

"Ero in zona stazione assieme ad altre sette donne e assieme alla figlia di una di loro ... Cosa volete Tanto non mi fanno niente'". Una consapevolezza che hanno tutti i borseggiatori in Italia, ..."Il calcio non mi piaceva granché, ma il basket mi affascinò da subito": parla il vate della pallacanestro italiana ...