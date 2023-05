Le 24 ore di gelo di Harry nel Regno Unito | niente colazione con il Re | nessuna foto assieme alla famiglia

(Di domenica 7 maggio 2023) Tra i co-protagonisti dell’incoronazione di re Carlo III e di Sua Maestà la Regina Camilla non poteva che esserci lui, The Spare, il ribelle principe. Nonostante le molte speculazioni dei mesi passati, ha partecipato all’evento, a differenza di sua moglie Meghan. Per lui l’apparizione è stata breve ma intensa: atterrato venerdì sera a Londra su un volo di linea, se n’è andato di corsa al termine della cerimonia. E probabilmente senza aver salutato il padre, il fratello o i nipotini, che sono subito sfrecciati via a bordo delle loro carrozze dorate. Non sedeva in prima fila all’Abbazia di Westmister, ma ha assistitocerimonia dalle retrovie, due posizioni indietro rispetto a quella che gli sarebbe spettata secondo la linea di successione al trono. Senza dubbio elegante, generalmente imperscrutabile, fatta eccezione per qualche breve istante ...

Le 24 ore di gelo di Harry nel Regno Unito: niente colazione con il ... Open

