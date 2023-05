... da sempre lo fanno, il laziale reagisce con ironia, o alle brutte se becero come me urla peggio, più ad alta voce, perché la Lazialità non è unasporca da nascondere, ma identità da difendere. ...Lache un po' mi fa rodere, a parte perdere, che mi fa rodere tantissimo sempre, è farlo in una giornata che vede questa classifica reale ma farlocca, contaminata. Veniamo dalla solita vergogna ...E ha i mezzi per farlo, sadeve fare, sa dove deve davvero aiutarlo. Non so davverodirà la classifica della Lazio, ma soci sta cantando in faccia questa corsa trionfale: che gli ...

Laziomania: cosa succede alla Lazio Sarri attento ai tuoi big! Calciomercato.com

Attento Sarri. Li conosciamo. Basta un Milan decente. E la Lazio I big hanno mollato. La Lazio sta mollando, a poco a poco. A pochi passi da un obiettivo epocale per questa società (lo dice la statis ...